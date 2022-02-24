Мертвецов ограбили на 510 миллионов рублей

В Подмосковье группу аферистов из 20 человек обвинили в краже имущества у мертвых людей. Общая сумма награбленного составила 510 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».

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Российские мошенники присваивали муниципальные образования и недвижимость покойных, подлежащую переходу в собственность государства из-за отсутствия наследников. Среди аферистов были риелторы, подставные лица, изготовители фальшивых свидетельств и прочих документов. Члены группировки подбирали подходящий объект, а затем изготавливали от имени умершего владельца договор купли-продажи. После они предоставляли поддельные документы на государственную регистрацию. В результате право собственности на недвижимость переходило к мошенникам. Объект переоформляли на подставное лицо с целью продать.

Прокуратура направит уголовное дело в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения.

«В зависимости от роли, они [аферисты] обвиняются в <…> организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, отмывании денежных средств», — добавил представитель правоохранительных органов.