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1 час назад

Российских мертвецов ограбили на 510 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

В Подмосковье группу аферистов из 20 человек обвинили в краже имущества у мертвых людей. Общая сумма награбленного составила 510 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».

Мертвецов ограбили на 510 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские мошенники присваивали муниципальные образования и недвижимость покойных, подлежащую переходу в собственность государства из-за отсутствия наследников. Среди аферистов были риелторы, подставные лица, изготовители фальшивых свидетельств и прочих документов. Члены группировки подбирали подходящий объект, а затем изготавливали от имени умершего владельца договор купли-продажи. После они предоставляли поддельные документы на государственную регистрацию. В результате право собственности на недвижимость переходило к мошенникам. Объект переоформляли на подставное лицо с целью продать.

Прокуратура направит уголовное дело в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения.

«В зависимости от роли, они [аферисты] обвиняются в <…> организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, отмывании денежных средств», — добавил представитель правоохранительных органов.

Ранее житель Саратовской области попал под суд из-за сдачи в аренду несуществующих квартир. Он публиковал соответствующие объявления, где предлагалось пожить у моря по привлекательной цене. Мошенник брал с клиентов предоплату за бронь, а затем переставал выходить на связь. Таким образом ему удалось заработать 36 тысяч рублей.

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