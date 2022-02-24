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36 минут назад

Опубликовано видео повреждений на обстрелянном ВСУ судне

Александр Кузьмин

ФСБ России обнародовала кадры повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу в Азовском море со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале издания «Известия».

Ранее сообщалось, что два гражданских российских судна подверглись обстрелу ВСУ в Азовском море.

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», – было указано в сообщении погранслужбы по Краснодарскому краю.

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