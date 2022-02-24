Опубликовано видео повреждений на обстрелянном ВСУ судне

ФСБ России обнародовала кадры повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу в Азовском море со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале издания «Известия».
Ранее сообщалось, что два гражданских российских судна подверглись обстрелу ВСУ в Азовском море.
«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», – было указано в сообщении погранслужбы по Краснодарскому краю.