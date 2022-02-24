В Волгограде 11-летняя девочка насмерть отравилась парами дезодоранта

В Волгограде скончалась 11-летняя местная жительница, пишет интернет-портал «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По информации издания, инцидент произошел в Советском районе города 23 февраля, это случилось дома у ученицы пятого класса — она умерла до приезда скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление парами дезодоранта.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Семья девочки, как и она сама, характеризовались положительно.

Ранее сообщалось, что школьница в Бразилии утонула в бассейне после того, как ее волосы засосало в слив.