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1 час назад

В Волгограде 11-летняя девочка насмерть отравилась парами дезодоранта

Газета.Ru

В Волгограде скончалась 11-летняя местная жительница, пишет интернет-портал «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Волгограде 11-летняя девочка насмерть отравилась парами дезодоранта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, инцидент произошел в Советском районе города 23 февраля, это случилось дома у ученицы пятого класса — она умерла до приезда скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление парами дезодоранта.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Семья девочки, как и она сама, характеризовались положительно.

Ранее сообщалось, что школьница в Бразилии утонула в бассейне после того, как ее волосы засосало в слив.

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