Россиянка открыла стрельбу в метро

В Санкт-Петербурге женщина открыла стрельбу по сотруднице метрополитена на станции метро «Приморская». Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что сообщение о неадекватной пассажирке поступило в 23 февраля около 23:00. Через некоторое время полицейские задержали 33-летнюю женщину.
По предварительной информации, между ней и 58-летней сотрудницей метро разгорелся конфликт в нижнем вестибюле станции. В ходе ссоры пассажирка достала пневматический пистолет и четыре раза выстрелила в кабину дежурного по эскалатору.
На женщину составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), пистолет изъяли правоохранители. Информации о пострадавших в инциденте нет, причина конфликта не уточняется.