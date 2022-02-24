Россиянка открыла стрельбу в метро

В Санкт-Петербурге женщина открыла стрельбу по сотруднице метрополитена на станции метро «Приморская». Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В ведомстве рассказали, что сообщение о неадекватной пассажирке поступило в 23 февраля около 23:00. Через некоторое время полицейские задержали 33-летнюю женщину.

По предварительной информации, между ней и 58-летней сотрудницей метро разгорелся конфликт в нижнем вестибюле станции. В ходе ссоры пассажирка достала пневматический пистолет и четыре раза выстрелила в кабину дежурного по эскалатору.