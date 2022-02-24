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23 минуты назад

Женщина устроила стрельбу в метро Петербурга

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге женщина открыла стрельбу по сотруднице метрополитена на станции метро «Приморская». Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Россиянка открыла стрельбу в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве рассказали, что сообщение о неадекватной пассажирке поступило в 23 февраля около 23:00. Через некоторое время полицейские задержали 33-летнюю женщину.

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По предварительной информации, между ней и 58-летней сотрудницей метро разгорелся конфликт в нижнем вестибюле станции. В ходе ссоры пассажирка достала пневматический пистолет и четыре раза выстрелила в кабину дежурного по эскалатору.

На женщину составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), пистолет изъяли правоохранители. Информации о пострадавших в инциденте нет, причина конфликта не уточняется.

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