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17 минут назад

Россиянка открыла стрельбу в метро

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге женщина открыла стрельбу на станции метро «Приморская». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Россиянка открыла стрельбу в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в среду, 23 февраля. Сообщение о неадекватной пассажирке поступило на пульт дежурного в около 11 часов вечера.

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Полицейские задержали 33-летнюю женщину. Отмечается, что между ней и 58-летней сотрудницей метро разгорелся конфликт в нижнем вестибюле станции. В ходе ссоры пассажирка достала пневматический пистолет и четыре раза выстрелила в кабину дежурного по эскалатору.

На задержанную составили административный протокол по части 1 статья 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Пистолет у женщины изъяли. Информации о пострадавших нет.

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