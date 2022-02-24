«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ возбуждено в 2019 году. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Степан Фурман на основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Октябрьский районный суд города Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», – уточняет портал.