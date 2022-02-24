Криминальный авторитет Степан Фурман экстрадирован из Португалии. Выдача России европейской страной обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии происходит впервые. Об это сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующие кадры.
«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ возбуждено в 2019 году. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Степан Фурман на основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Октябрьский районный суд города Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», – уточняет портал.
В прошлом году Фурман был задержан на территории Португалии, 23 февраля 2022 года он был передан в руки российских правоохранителей для доставки в Москву.