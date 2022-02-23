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17 минут назад

Впервые в истории европейская страна выдала России криминального авторитета

ТАССиещё 8

Португалия экстрадировала в Россию Степана Фурмана, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, это произошло впервые в истории.

Европейская страна впервые выдала РФ "вора в законе"
Фото: ТАССТАСС

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин РФ Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в МВД, уголовное дело (по ст. 210.1 УК РФ) было возбуждено в 2019 году. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Степан Фурман на основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Октябрьский районный суд Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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"В минувшем году обвиняемый был задержан на территории Португалии и сегодня в международном аэропорту Лиссабона передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - добавили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, статус вора в законе Фурман получил с 1994 года. Он занимал высшее положение в преступной иерархии и возглавлял криминальную организацию. В ее составе участники группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Мурманской области.

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