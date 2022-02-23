В Москве раскрыли двойное убийство из-за кепки

Правоохранители в Москве раскрыли преступление 23-летней давности. По данным «МК», злоумышленник расстрелял двух мужчин из-за оставленной в ночном клубе кепки.

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Двойное убийство произошло 28 февраля 1999 года у клуба «Макс» на улице Удальцова. Двое посетителей покидали заведение, однако вскоре вернулись, так как один из них забыл головной убор стоимостью несколько сотен долларов. Мужчины долго пытались попасть в закрытый клуб и в итоге дверь им все же открыли. На пороге стоял неизвестный, который протянул хозяину его кепку. Из-за того, что москвичам долго открывали дверь, начался конфликт.

В какой-то момент незнакомец достал пистолет и расстрелял своих оппонентов. Один из них скончался на месте, другой умер по дороге в больницу. Следователям удалось установить личность стрелявшего. Им оказался ранее судимый за убийство мужчина, который скрылся с места преступления и отправился в Ленинградскую область. Известно, что преступник сменил паспорт и инициалы.

На днях полицейским все же удалось выйти на след убийцы. Сейчас ему 52 года. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.