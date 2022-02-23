В Луганске прогремел взрыв в троллейбусном депо

Тем временем, на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство, заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов . По его словам, взрыв произошел минувшей ночью в 00:50.

Отмечается, что взрывное устройство было без поражающих элементов. Безсонов не исключил, что взрыв стал предупреждением журналистам, а значит могут быть «последующий террористические акты».