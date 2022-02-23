В Луганске прогремел взрыв в троллейбусном депо

В Луганске произошел взрыв в троллейбусном депо, сообщает «Московский комсомолец».
Об этом изданию сообщили представители ЛНР в СЦКК.
В настоящее время выясняются подробности происшествия.
Тем временем, на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство, заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, взрыв произошел минувшей ночью в 00:50.
Отмечается, что взрывное устройство было без поражающих элементов. Безсонов не исключил, что взрыв стал предупреждением журналистам, а значит могут быть «последующий террористические акты».
На месте теракта продолжают работать саперы.