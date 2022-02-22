В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек

Российская Газета

В результате сильного взрыва возле золотодобывающего предприятия на юго-западе Буркина-Фасо 59 человек погибли и более 100 получили ранения, сообщила национальная телекомпания страны РТБ.

При взрыве в шахте в Буркина-Фасо погибли 59 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной версии, взрыв был вызван химическими веществами, использовавшимися для обработки золота, хранившимися на этом месте. Первый взрыв произошел около 14:00, а когда люди начали спасаться бегством, за ним последовали другие.

Буркина-Фасо является самым быстрорастущим производителем золота в Африке и в настоящее время пятым по величине производителем на континенте, при этом золото является наиболее важным экспортным товаром страны. В отрасли занято около 1,5 миллиона человек, а в 2019 году ее стоимость составила около 2 миллиардов долларов.

Небольшие золотые рудники выросли за последние годы, и их насчитывается около 800 по всей стране. По данным базирующегося в Южной Африке Института исследований в области безопасности, большая часть золота контрабандным путем вывозится в соседние Того, Бенин, Нигер и Гану.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители