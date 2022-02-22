Появилось видео массовой драки мигрантов в Рязани

Около 20 приезжих подрались в Рязани, инцидент попал на видео, сообщается в паблике «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек, произошла на остановке "Рязанская таможня" на Московском шоссе. Как сообщил автор видео, стычка мигрантов происходит второй день подряд.

В комментариях к посту одна из очевидцев сообщила, что видела, как после приезда полиции дерущиеся разбежались.

Как пишет «КП-Рязань со ссылкой на УМВД России по Рязанской области, сотрудники полиции задержали несколько участников драки.