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49 минут назад

Появилось видео массовой драки мигрантов в Рязани

Елена Прошина

Около 20 приезжих подрались в Рязани, инцидент попал на видео, сообщается в паблике «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Массовая драка, в которой принимали участие около 20 человек, произошла на остановке "Рязанская таможня" на Московском шоссе. Как сообщил автор видео, стычка мигрантов происходит второй день подряд.

Массовая драка произошла в Москве

В комментариях к посту одна из очевидцев сообщила, что видела, как после приезда полиции дерущиеся разбежались.

Как пишет «КП-Рязань со ссылкой на УМВД России по Рязанской области, сотрудники полиции задержали несколько участников драки.

«По прибытии на место полицейские пресекли конфликт, задержали и доставили в отдел нескольких участников инцидента. В настоящее время их личности установлены, выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка», - сообщили в полиции.

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