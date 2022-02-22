Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы

По имеющимся данным, сын 63-летней россиянки принес из магазина домой дальневосточную сардину холодного копчения. Родственники разделили рыбу и разошлись по своим комнатам для принятия пищи. Через некоторое время мужчина услышал странные хрипы. Он бросился к матери, но не успел ее спасти.