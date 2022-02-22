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1 час назад

Москвич пошел на преступление ради соседского кота

Мослента

Россиянин пошел на преступление ради кота: он решил накормить домашнего питомца своего соседа и для этого проник в чужую квартиру через окно. Историей поделился Telegram-канал «МК: срочные новости».

Москвич пошел на преступление ради соседского кота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел на Большой Почтовой улице. Согласно сообщению, раздававшееся из-за стены громкое мяуканье навело мужчину на мысль, что сосед не кормит своего любимца. Ради спасения якобы голодающего кота мужчина разбил соседское окно и, пробравшись в жилище, забрал животное редкой бурманской породы к себе.

Вернувшийся домой, хозяин животного сразу обратил внимание на поврежденное стекло и отсутствие в квартире питомца. Для начала москвич решил опросить жильцов подъезда.

Кот был найден в первой же квартире, куда обратился мужчина. Слова соседа о том, что «голодное животное вынесло ему всю душу», хозяина не разжалобили: он обратился в полицию. «Спасителю» придется ответить по 167 статье УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Отмечается, что голодным кот не был. Причиной его криков стала приближающаяся весна.

Ранее сообщалось, что в Москве раньше времени начали кричать мартовские коты.

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