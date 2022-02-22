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59 минут назад

Раскрыта мошенническая схема с присвоением квартир умерших москвичей

Мослентаиещё 1

В Москве раскрыта мошенническая схема с присвоением квартир умерших людей. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Раскрыта мошенническая схема с присвоением квартир умерших москвичей
Фото: Пелагия Тихонова / КоммерсантъПелагия Тихонова / Коммерсантъ

По имеющимся данным, аферисты, узнав о смерти одиноких жителей столицы, незаконно получали права на их жилье. Есть данные, что все присвоенные незаконным способом квартиры находятся недалеко друг от друга.

Так, мошенникам досталась квартира на улице Артюхиной, которая принадлежала не имеющему родственников пенсионеру, скончавшемуся в 2017 году в возрасте 70 лет. Жилье должно было перейти государству, однако аферисты успели оформить все необходимые бумаги. Также они похитили со счетов умершего около четырех миллионов рублей. На той же улице путем подделывания документов о праве на наследство в 2019-м им удалось оформить на себя квартиру стоимостью девять миллионов рублей.

Позднее был зафиксирован случай, когда злоумышленники подделали документы о заключении брака с покойной хозяйкой, чтобы завладеть ее собственностью на улице Юных Ленинцев.

На данный момент установлены личности двух предполагаемых участников преступной группировки. Одна из них созналась в содеянном. Правоохранители продолжают проверку по делу о мошеннической схеме.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников перед праздниками.

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