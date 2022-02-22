В луганскую ТЭС попал снаряд

Снаряд попал в луганскую тепло-электростанцию, загорелся один из трансформаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно кадрам, опубликованным в канале, взрыв привел к разрушению энергетической установки и ее возгоранию. Информация о проблемах с электроснабжением и отоплением уточняется.

Напомним, что 22 февраля луганская ТЭС уже приостанавливала работу из-за обстрелов. Тогда причиной остановки стали повреждения всех линий отходящих электропередач.

Отметим, что Луганская ТЭС находится в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Предприятие обеспечивает крупные заводы и шахты, среди которых ООО «ДТЭК Востокэнерго».

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда Вооруженные силы Украины начали обстрел территории Донецкой и Луганской народных республик, а их власти объявили массовую эвакуацию населения.