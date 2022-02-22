В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
18 минут назад

На луганской ТЭС прогремел взрыв

Елена Прошина

Снаряд попал в луганскую тепло-электростанцию, загорелся один из трансформаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

В луганскую ТЭС попал снаряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно кадрам, опубликованным в канале, взрыв привел к разрушению энергетической установки и ее возгоранию. Информация о проблемах с электроснабжением и отоплением уточняется.

Напомним, что 22 февраля луганская ТЭС уже приостанавливала работу из-за обстрелов. Тогда причиной остановки стали повреждения всех линий отходящих электропередач.

Отметим, что Луганская ТЭС находится в городе Счастье на контролируемой Украиной территории. Предприятие обеспечивает крупные заводы и шахты, среди которых ООО «ДТЭК Востокэнерго».

Путин заявил о признании ЛНР и ДНР

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля — тогда Вооруженные силы Украины начали обстрел территории Донецкой и Луганской народных республик, а их власти объявили массовую эвакуацию населения.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании ДНР и ЛНР, а 22 февраля Госдума ратифицировала договоры дружбы и сотрудничества с республиками.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители