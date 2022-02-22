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1 час назад

Появилось видео массовой драки в Рязани

Александр Кузьмин

На Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. По данным очевидцев, в произошедшем на остановке «Рязанская таможня» конфликте приняли участие мигранты. Соответствующие кадры появились в Сети.

По предварительной информации, прибывшие на место происшествия полицейские задержали несколько человек. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В московском метро произошла массовая драка приезжих

Ранее сообщалось, что в московском метро мигранты напали на полицейских, которые потребовали от них пройти комнату полиции для установления личности.

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