На Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. По данным очевидцев, в произошедшем на остановке «Рязанская таможня» конфликте приняли участие мигранты. Соответствующие кадры появились в Сети.

По предварительной информации, прибывшие на место происшествия полицейские задержали несколько человек. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.