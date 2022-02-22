Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге . Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.

Случившаяся ночью авария на теплосетях привела к обвалу грунта на улице Лени Голикова в Кировском районе Северной столицы. В зону прорыва трубы с кипятком попала машина. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал владелец транспортного средства. Ему была оказана медицинская помощь.