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1 час назад

Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком

Александр Кузьмин

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео.

Случившаяся ночью авария на теплосетях привела к обвалу грунта на улице Лени Голикова в Кировском районе Северной столицы. В зону прорыва трубы с кипятком попала машина. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал владелец транспортного средства. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку.

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