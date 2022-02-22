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1 час назад

Избивших пассажира поезда пьяных вахтовиков показали на видео

Александр Кузьмин

В Хакасии с нетрезвых вахтовиков сняли с поезда после дебоша и избиения пассажира. У 36-летнего пострадавшего был диагностирован перелом ребра. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с нарушителями правопорядка.

«Транспортные полицейские установили, что двое жителей Абакана, возвращавшиеся домой с работы вахтовым методом, употребили в пути следования спиртное, громко разговаривали и выражались грубой нецензурной бранью. На замечания проводника о вызывающем поведении мужчины не реагировали. Их попутчик из соседнего купе так же потребовал прекратить мешать отдыху окружающих, на что 28-летний правонарушитель ответил агрессией и несколько раз ударил 36-летнего пассажира», – отмечает портал.

После своего задержания мужчины нецензурно оскорбили полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

В отношении одного из злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 112 УК РФ. Кроме того, в отношении обоих вахтовиков также возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ.

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