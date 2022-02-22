«Транспортные полицейские установили, что двое жителей Абакана, возвращавшиеся домой с работы вахтовым методом, употребили в пути следования спиртное, громко разговаривали и выражались грубой нецензурной бранью. На замечания проводника о вызывающем поведении мужчины не реагировали. Их попутчик из соседнего купе так же потребовал прекратить мешать отдыху окружающих, на что 28-летний правонарушитель ответил агрессией и несколько раз ударил 36-летнего пассажира», – отмечает портал.