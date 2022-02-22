В Хакасии с нетрезвых вахтовиков сняли с поезда после дебоша и избиения пассажира. У 36-летнего пострадавшего был диагностирован перелом ребра. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с нарушителями правопорядка.
«Транспортные полицейские установили, что двое жителей Абакана, возвращавшиеся домой с работы вахтовым методом, употребили в пути следования спиртное, громко разговаривали и выражались грубой нецензурной бранью. На замечания проводника о вызывающем поведении мужчины не реагировали. Их попутчик из соседнего купе так же потребовал прекратить мешать отдыху окружающих, на что 28-летний правонарушитель ответил агрессией и несколько раз ударил 36-летнего пассажира», – отмечает портал.
После своего задержания мужчины нецензурно оскорбили полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей.
В отношении одного из злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 112 УК РФ. Кроме того, в отношении обоих вахтовиков также возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ.