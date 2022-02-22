Авторитет Вася Бандит сбежал из-под домашнего ареста

В Московском областном суде остановили процесс над известным криминальным авторитетом Игорем Кокуновым, более известным как Вася Бандит. Причиной стал побег вора в законе из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Очередное заседание суда должно было состояться 18 февраля, однако было отложено в связи с тем, что обвиняемый на суд не явился. В пресс-службе суда сообщили, что Кокунов снял электронный браслет и сбежал из своего дома в Чехове. В настоящее время ведется розыск беглеца.