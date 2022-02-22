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1 минуту назад

Авторитет Вася Бандит сбежал из-под домашнего ареста

Елена Прошина

В Московском областном суде остановили процесс над известным криминальным авторитетом Игорем Кокуновым, более известным как Вася Бандит. Причиной стал побег вора в законе из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Авторитет Вася Бандит сбежал из-под домашнего ареста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очередное заседание суда должно было состояться 18 февраля, однако было отложено в связи с тем, что обвиняемый на суд не явился. В пресс-службе суда сообщили, что Кокунов снял электронный браслет и сбежал из своего дома в Чехове. В настоящее время ведется розыск беглеца.

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В 2017 году Кокунов был задержан за вымогательство. По версии следствия, он вымогал крупную сумму за «крышевание» у гендиректора Первого московского часового завода. Тогда он был отпущен под домашний арест. Однако в июне 2020 года его арестовали по статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Считалось, что Кокунов «крышевал» криминальный бизнес как минимум в трех районах Московской области.

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