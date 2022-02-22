В Копейске одноклассники избили девочку и оставили лежать на снегу без сознания. Жуткие кадры были опубликованы в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Их разместила в соцсети мать пострадавшей третьеклассницы.
«16.02.22 на Кадровике у школы №43 была избита одноклассниками моя дочь! 8 минут лежала без сознания на снегу, пока одна из учительниц не растормошила ее, потом она отправила домой, не вызвав скорую», – сообщила женщина.
По ее словам, родители детей подали встречное заявление в полицию. Они утверждают, что девочка сама била одноклассников.