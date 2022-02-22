В Копейске двое третьеклассников избили школьницу во дворе образовательного учреждения и оставили лежать в снегу без сознания. Видео инцидента опубликовала мать пострадавшей в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что два ребенка подбегают к девочке и пытаются повалить ее на снег. Когда она падает, один из учащихся бьет ее ногой, после чего российская школьница теряет сознание и перестает двигаться.

«Восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее, потом она отправила [ее] домой, не вызвав скорую», — написала мать девочки в социальной сети.

По словам матери, родители третьеклассников подали встречное заявление в полицию и заявили, что девочка сама била школьников. В правоохранительных органах у россиянки отказались принимать видео с записанным экраном компьютера — они требуют оригинальную видеозапись с камер наблюдения, но школа в ее выдаче отказывает.