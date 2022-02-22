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10 минут назад

Российские школьники избили одноклассницу и оставили лежать в снегу без сознания

Lenta.ru

В Копейске двое третьеклассников избили школьницу во дворе образовательного учреждения и оставили лежать в снегу без сознания. Видео инцидента опубликовала мать пострадавшей в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что два ребенка подбегают к девочке и пытаются повалить ее на снег. Когда она падает, один из учащихся бьет ее ногой, после чего российская школьница теряет сознание и перестает двигаться.

«Восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее, потом она отправила [ее] домой, не вызвав скорую», — написала мать девочки в социальной сети.

По словам матери, родители третьеклассников подали встречное заявление в полицию и заявили, что девочка сама била школьников. В правоохранительных органах у россиянки отказались принимать видео с записанным экраном компьютера — они требуют оригинальную видеозапись с камер наблюдения, но школа в ее выдаче отказывает.

Ранее в Южно-Сахалинске российские подростки толпой избили сверстника, из-за чего его госпитализировали. Школьники также угрожали семье подростка, если тот решит заявить в полицию.

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