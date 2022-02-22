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1 час назад

Напавший на магазинного вора кассир попал на видео

Александр Кузьмин

В подмосковном Королеве кассир догнал магазинного вора и силой затащил его обратно в торговое помещение. Снятая очевидцем запись появилась в распоряжении телеканала «360».

Сотрудник супермаркета погнался за сбежавшим вором на улице и, применив по отношению к нему силу, притащил к месту преступления. На опубликованных кадрах видно, как мужчина держит в одной руке корзину с продуктами, а другой тянет за собой нерадивого воришку.

Некоторые из невольных свидетелей инцидента возмутились происходящим. По их мнению, кассир не вправе был так агрессивно себя вести.

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