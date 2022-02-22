В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
45 минут назад

Учительница совратила 15-летнего подростка и попала под суд

Lenta.ru

В Австралии учительница попала под суд после обвинений в совращении 15-летнего подростка. Об этом сообщает News.com.au.

Учительница совратила 15-летнего подростка и попала под суд
Фото: public domainpublic domain

По данным следствия, отношения между 26-летней Петрой Шаша и одним из ее учеников длились с ноября 2020-го по февраль 2022 года в Канберре. В этот период женщина отправляла подростку непристойные материалы. Ее также обвинили в «совершении непристойного акта в отношении 15-летнего мальчика» в период с декабря 2020-го по июнь 2021 года.

Как рассказал представитель полиции, перед арестом в доме учительницы прошел обыск. Ее обвинили в том, что она использовала службу доставки для передачи подростку неких непристойных материалов.

В данный момент Шаша отпущена под залог. В рамках договора об освобождении ей запрещено приближаться к жертве преступления и еще шести неназванным людям на расстояние меньше 100 метров. Кроме того, она не сможет попасть на территорию трех учебных заведений Канберры.

Обвиняемая отказалась общаться со СМИ. Следующее заседание суда назначено на 21 марта.

Ранее сообщалось, что в США 30-летнюю учительницу обвинили в совращении подростка. О связи педагога с мальчиком стало известно 18 января от другого учащегося.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители