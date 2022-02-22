Правозащитника Пятницкого избили в стриптиз-клубе

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Сотрудники заведения применили к правозащитнику силу и выгнали его из стриптиз-клуба на улицу. Пятницкий написал заявление в полицию по факту избиения и заявил, что будет обращаться в СК и прокуратуру.