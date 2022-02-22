Правозащитника Пятницкого избили в стриптиз-клубе

Правозащитника Павла Пятницкого избили охранники в стриптиз-клубе в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Сотрудники заведения применили к правозащитнику силу и выгнали его из стриптиз-клуба на улицу. Пятницкий написал заявление в полицию по факту избиения и заявил, что будет обращаться в СК и прокуратуру.
"Сохраняю бодрость духа и расположение. Не нервничаю, но столкнулся с преступными посягательствами в отношении себя и с импотентным бездействием сотрудников полиции", — сказал Пятницкий.
В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видео, в котором объяснил, что был в караоке с друзьями и "столкнулся с хамством, беспределом и преступными посягательствами сотрудников ЧОП".
"Сегодня с одним неполноценным у******м встретился в караоке, он какой-то менеджер. Хотел забить его железным прутом [...] Через пять минут пришли четыре мордоворота, схватили меня" — поделился подробностями Пятницкий, назвав одного из охранников "девочкой в юбке".