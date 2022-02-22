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30 минут назад

Пятницкий записал видео после конфликта в стриптиз-клубе

Александр Кузьмин

Известный общественный и политический деятель Павел Пятницкий записал видео после конфликта в стриптиз-клубе. Соответствующая запись появилась в распоряжении Telegram-канала «112».

«Сохраняю бодрость духа. Не нервничаю, но столкнулся с преступными посягательствами в отношении себя, и с импотентным бездействием сотрудников полиции», – заявил Пятницкий.

Ранее канал сообщал о конфликте общественника с сотрудниками клуба, в результате которого к нему применили силу и выгнали на улицу. Пятницкий намерен обратиться в Следственный комитет России и прокуратуру.

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