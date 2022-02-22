Подсчитаны убытки от сгоревших в океане Porsche и Lamborghini

Загоревшееся в Атлантическом океане грузовое судно Felicity Ace, перевозившее около четырех тысяч автомобилей Volkswagen, может стоить автопроизводителю не менее 155 миллионов долларов. Убытки подсчитало агентство Bloomberg.

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Из общей стоимости товаров на борту Felicity Ace, сгоревшего у побережья португальских Азорских островов, на сумму около 438 миллионов долларов, стоимость автомобилей оценивается в 401 миллион долларов. На борту были модели Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Автомобильные компании, кроме Volkswagen, могли потерять автомобили на сумму около 246 миллионов долларов.