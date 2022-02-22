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49 минут назад

Подозреваемым в убийстве сотрудницы РЖД в Челябинской области оказался ее бывший муж

ТАССиещё 5

Мужчина, убивший женщину на территории контейнерной площадки железнодорожной станции Карталы в Челябинской области, оказался ее бывшем мужем, он ранен и находится в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Экс-муж застрелил сотрудницу РЖД на рабочем месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 20:15 на территории одного из частных домов в городе Карталы сотрудники МО МВД России "Карталинский" обнаружили подозреваемого в убийстве с огнестрельным ранением в области груди. В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, вечером 21 февраля на территорию контейнерной площадки станции Карталы вошел 33-летний мужчина с ружьем и выстрелил в свою бывшую супругу, женщину 1987 года рождения, которая работала на станции. Кроме того, злоумышленник ранил в голову 49-летнего мастера механизированной части, который вышел из служебного помещения, услышав звук стрельбы. Пострадавший госпитализирован.

Как ранее сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, подозреваемый в преступлении был задержан, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") УК РФ".

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