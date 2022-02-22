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1 час назад

Россиянин скончался во время перелета на внутреннем рейсе

Газета.Ru

Россиянин умер на борту самолета, который 21 февраля выполнен рейс Казачинское-Иркутск. Об этом сообщает kp.ru.

Россиянин скончался во время перелета на внутреннем рейсе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В полете, за полчаса до прибытия в воздушную гавань Иркутска, одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники попытались оказать ему помощь, но вскоре 47-летний мужчина скончался. Сообщается, что посадка прошла успешно в 19.50 по местному времени (14.50 мск).

Отмечается, что другим пассажирам авиарейса также была оказана вся необходимая помощь. Причину смерти пассажира будут выяснять специалисты. По информации издания, мужчина страдал от серьезного заболевания.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года прошло 50 лет с известной авиакатастрофы в перуанских джунглях. Тогда разбился самолет Lockheed L-188 Electra, попавший в сильную грозу. В результате авиакатастрофы погиб 91 человек, однако особую известность этот случай приобрел в связи с историей единственной выжившей — 17-летней девушки Джулианы Кепке, которая раненой в течение одиннадцати дней в одиночку пробиралась сквозь джунгли к людям. "Газета.Ru" вспомнила подробности этой истории.

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