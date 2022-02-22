В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
22 минуты назад

Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва машины в Луганске

Вечерняя Москваиещё 4

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва машины в Луганске. Об этом сообщается в понедельник, 21 февраля, на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва машины в Луганске
Фото: СК РФСК РФ

СК обратил внимание на сообщения в СМИ, в которых говорилось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации, который получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

— Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по указанному факту и установить все обстоятельства произошедшего, — сказано в сообщении.

Вечером 21 февраля взрыв прогремел в центральной части Луганска. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв автомобиля. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители