Четвертый эшелон с жителями Луганска отправился в Россию. Видео

Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) отправились в Россию на четвертом поезде для эвакуации в понедельник.
На кадрах Ruptly десятки людей, среди которых пожилые и дети, собрались на вокзале Луганска. Они проходят регистрацию и ждут отправления в Россию.
По данным МЧС РФ, всего в 43 регионах для приема переселенцев подготовлено 400 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 42 тысячи человек, также в резерве есть еще 149 ПВР на 54 тысячи мест. Сейчас в четырех регионах в ПВР размещены около 10 тысяч человек, среди которых более 4,5 тысяч детей.
На понедельник запланирован 21 поезд из городов ЛНР и ДНР в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие.