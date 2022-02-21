Четвертый эшелон с жителями Луганска отправился в Россию. Видео

На кадрах Ruptly десятки людей, среди которых пожилые и дети, собрались на вокзале Луганска . Они проходят регистрацию и ждут отправления в Россию.

По данным МЧС РФ, всего в 43 регионах для приема переселенцев подготовлено 400 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 42 тысячи человек, также в резерве есть еще 149 ПВР на 54 тысячи мест. Сейчас в четырех регионах в ПВР размещены около 10 тысяч человек, среди которых более 4,5 тысяч детей.