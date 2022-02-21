Взрыв прогремел в центре Луганска

Взрыв прогремел в центральной части Луганска, передает ТАСС.

В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщили, что взрыв произошел у здания представительства ЛНР в СЦКК.

По данным «Комсомольской правды», на стоянке здания взорвался автомобиль. Ранены два человека: руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко и его водитель.