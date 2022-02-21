Найден виновник массового избиения солдат в хабаровской части

СК установил всех фигурантов массового избиения солдат в Хабаровском крае, одного из них уже арестовали и предъявили обвинение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ассоциации «Комитета солдатских матерей» Светлану Голуб и источник в военных следственных органах.
«Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — приводятся в материале слова Голуб.
Собеседник агентства из следственных органов отметил, что арестованному может быть предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий. По еще одному фигуранту дела еще ведется разбирательство.
Ранее URA.RU сообщало, что в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края пьяный старший прапорщик избил несколько срочников. По словам матери одного из пострадавших, причиной инцидента стали не совпадавшие номера на тапочках и тумбочках солдат.