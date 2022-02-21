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46 минут назад

Найден виновник массового избиения солдат в хабаровской части

Елена Прошина

СК установил всех фигурантов массового избиения солдат в Хабаровском крае, одного из них уже арестовали и предъявили обвинение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ассоциации «Комитета солдатских матерей» Светлану Голуб и источник в военных следственных органах.

Найден виновник массового избиения солдат в хабаровской части
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — приводятся в материале слова Голуб.

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Собеседник агентства из следственных органов отметил, что арестованному может быть предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий. По еще одному фигуранту дела еще ведется разбирательство.

Ранее URA.RU сообщало, что в воинской части в селе Князе-Волконское Хабаровского края пьяный старший прапорщик избил несколько срочников. По словам матери одного из пострадавших, причиной инцидента стали не совпадавшие номера на тапочках и тумбочках солдат.

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