Найден виновник массового избиения солдат в хабаровской части

СК установил всех фигурантов массового избиения солдат в Хабаровском крае, одного из них уже арестовали и предъявили обвинение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу ассоциации «Комитета солдатских матерей» Светлану Голуб и источник в военных следственных органах.

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«Взят под стражу один из фигурантов. Его процессуальный статус в деле устанавливается», — приводятся в материале слова Голуб.

Собеседник агентства из следственных органов отметил, что арестованному может быть предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий. По еще одному фигуранту дела еще ведется разбирательство.