Приезжий предложил подростку интим за деньги в Москве

Приезжий предложил 15-летнему подростку интим за деньги на юго-западе Москвы. О произошедшем на Новоясеневском проспекте рассказал «Московский комсомолец».

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По имеющимся данным, поздним вечером в воскресенье, 20 февраля, в правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая, что неизвестный пытался дать ее сыну тысячу рублей в обмен на половой акт. Школьник от предложения отказался и незамедлительно сообщил о произошедшем родительнице.

Во время задержания подозреваемый, оказавшийся 30-летним уроженцем Республики Беларусь, пытался бежать. В связи с этим правоохранителям пришлось дважды выстрелить в воздух. Напуганный мужчина сдался. Уточняется, что в настоящий момент ведется расследование.

Ранее педофил получил 22 года колонии за растление несовершеннолетних в Москве.