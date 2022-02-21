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34 минуты назад

Приезжий предложил подростку интим за деньги в Москве

Мослента

Приезжий предложил 15-летнему подростку интим за деньги на юго-западе Москвы. О произошедшем на Новоясеневском проспекте рассказал «Московский комсомолец».

Приезжий предложил подростку интим за деньги в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, поздним вечером в воскресенье, 20 февраля, в правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая, что неизвестный пытался дать ее сыну тысячу рублей в обмен на половой акт. Школьник от предложения отказался и незамедлительно сообщил о произошедшем родительнице.

Во время задержания подозреваемый, оказавшийся 30-летним уроженцем Республики Беларусь, пытался бежать. В связи с этим правоохранителям пришлось дважды выстрелить в воздух. Напуганный мужчина сдался. Уточняется, что в настоящий момент ведется расследование.

Ранее педофил получил 22 года колонии за растление несовершеннолетних в Москве.

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