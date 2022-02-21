Волонтеры привезли подарки для воспитанников детских домов ДНР и ЛНР. Видео

Волонтеры благотворительного проекта "Белая книга" в понедельник привезли подарки для эвакуированных в Азов воспитанников детских домов ДНР и ЛНР.
Основное, что можно сделать сейчас для ребят - отвлечь, организовать досуг и просто порадовать, рассказали в гостинице, где разместили детей.
Руководители объединения и волонтеры собрали и закупили необходимые детям вещи - по словам организатора проекта Германа Токарева, благотворительную акцию подготовили буквально за один вечер.
"Кто-то привозил вещи, кто-то привозил игрушки, настольные игры, книги, деньги отправляли. Заехали купили всякие вкусняшки детям, потому что я позвонил вчера вечером в гостиницу. Я говорю: "Что нужно вот на данный момент?" Она говорит, женщина ответила: "На данный момент нужно то, что сможет скрасить жизнь детям: раскраски, карандаши, какие-то шоколадки, печеньки - что-то такое". Ну в общем все, что она сказала, мы все это купили", - отметил Токарев.
К акции подключились и неравнодушные люди, которые захотели не только финансово и материально помочь детям, но и приехать в гостиницу, чтобы вручить подарки.