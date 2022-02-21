Волонтеры привезли подарки для воспитанников детских домов ДНР и ЛНР. Видео

"Кто-то привозил вещи, кто-то привозил игрушки, настольные игры, книги, деньги отправляли. Заехали купили всякие вкусняшки детям, потому что я позвонил вчера вечером в гостиницу. Я говорю: "Что нужно вот на данный момент?" Она говорит, женщина ответила: "На данный момент нужно то, что сможет скрасить жизнь детям: раскраски, карандаши, какие-то шоколадки, печеньки - что-то такое". Ну в общем все, что она сказала, мы все это купили", - отметил Токарев.