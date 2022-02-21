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53 минуты назад

На опытном реакторе Красноярского завода произошел взрыв

Авторадио

На опытном реакторе Красноярского завода цветных металлов произошел взрыв. Инцидент зафиксирован при проведении испытаний. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

На опытном реакторе в Красноярске произошел взрыв
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате пострадали четыре человека. После осмотра их направили на амбулаторное лечение. В результате взрыва разрушена вытяжная вентиляция.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. «Красцветмет» входит в десятку крупнейших мировых производителей золота, в тройку – по производству платины и занимает первое место в мире по выпуску палладия. Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю.

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