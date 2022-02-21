На опытном реакторе в Красноярске произошел взрыв

На опытном реакторе Красноярского завода цветных металлов произошел взрыв. Инцидент зафиксирован при проведении испытаний. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В результате пострадали четыре человека. После осмотра их направили на амбулаторное лечение. В результате взрыва разрушена вытяжная вентиляция.