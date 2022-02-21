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36 минут назад

В Горловке проходит массовая эвакуация жителей в Россию. Видео

Александр Кузьмин

Жители Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике собираются у железнодорожного вокзала в воскресенье для дальнейшей эвакуации в Россию железнодорожными составами.

"Я сам не эвакуируюсь, эвакуирую внука. У меня большая семья, вчера внуков отправил. Мы боимся за детей. Поэтому и отправляем", - рассказал житель Горловки Юрий.

Мужчина также объяснил, почему сам остается в Горловке.

"Сам остаюсь, потому что не могу я город бросить. Я работаю и работаю на предприятии, которое подает тепло. И не могу людей я бросить в холоде".

О массовой эвакуации в Россию гражданского населения из ДНР и ЛНР и мобилизации в пятницу объявили главы самопровозглашенных республик.

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