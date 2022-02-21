Вынесен приговор убийцам ветерана ВОв

Суд в Башкирии приговорил к 10 и 23 годам колонии двух мужчин за убийство ветерана Великой Отечественной войны. Также они должны выплатить родственникам убитого 1 млн рублей компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в понедельник.

"Суд приговорил Никитина к 23 годам лишения свободы, а Валавина - к 10 годам лишения свободы, оправдав его по обвинению в убийстве, а также взыскал с них сумму похищенных у потерпевшего денежных средств и компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего в размере 1 млн рублей. Обоим фигурантам надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима . Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, ранее знакомые фигуранты уголовного дела узнали о крупной сумме денег, хранившейся у ветерана. Они проникли в дом потерпевшего ночью в июле 2020 года, избили и ранили его ножом. От ранений ветеран скончался. Обвиняемые признаны виновными в разбое (пп. "б", "в" ч. 4 ст. 162), убийстве беспомощного (пп. "в", "д", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Благодаря грамотно выработанной тактике допроса, под тяжестью собранных доказательств подсудимый Валавин сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник Никитин вину в предъявленном обвинении не признал. Во время судебного рассмотрения дела свою позицию относительно предъявленного обвинения подсудимые не изменили", - добавили в СК.