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1 час назад

Опубликовано видео последствий массового ДТП в Петербурге

Александр Кузьмин

Утром в понедельник, 21 февраля, на проспекте Энгельса в Петербурга произошла массовая авария. Видео с места событий очевидцы прислали в редакцию «Петербургского дневника».

По словам петербуржцев, на проспекте столкнулись сразу четыре автомобиля. В аварии тяжело пострадал один из водителей, его увезли по скорой.

В соцсетях пишут, что авария случилась у дома №19. Происшествие привело к гигантскому затору. Около получаса пробка держалась на отметке в 10 «красных» баллов. Заторы возникли также на 2-м Муринском и проспекте Пархоменко.

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