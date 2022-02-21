Опубликовано видео последствий массового ДТП в Петербурге

Утром в понедельник, 21 февраля, на проспекте Энгельса в Петербурга произошла массовая авария. Видео с места событий очевидцы прислали в редакцию «Петербургского дневника».

По словам петербуржцев, на проспекте столкнулись сразу четыре автомобиля. В аварии тяжело пострадал один из водителей, его увезли по скорой.