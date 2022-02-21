Опубликовано видео последствий массового ДТП в Петербурге

Утром в понедельник, 21 февраля, на проспекте Энгельса в Петербурга произошла массовая авария. Видео с места событий очевидцы прислали в редакцию «Петербургского дневника».
По словам петербуржцев, на проспекте столкнулись сразу четыре автомобиля. В аварии тяжело пострадал один из водителей, его увезли по скорой.
В соцсетях пишут, что авария случилась у дома №19. Происшествие привело к гигантскому затору. Около получаса пробка держалась на отметке в 10 «красных» баллов. Заторы возникли также на 2-м Муринском и проспекте Пархоменко.