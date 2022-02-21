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29 минут назад

Российские подростки толпой избили пенсионера в кафе и попали на видео

Lenta.ru

Подростки в Кемеровской области в кафе KFC толпой избили пенсионера. Видео с места опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как компания несовершеннолетних нападает на ребенка. За мальчика вступился пожилой россиянин. Мужчина своим телом попытался прикрыть лежащего на полу ребенка. Подростков это разозлило, и они начали бить кулаками и ногами пенсионера.

По словам очевидцев, среди нападавших были воспитанники местного детского дома «Единство». Директор учреждения Олеся Ковальчук заверила, что уже занимается этой ситуацией. Женщина подтвердила, что на появившемся видео действительно есть один воспитанник детдома, а другие дети были городские.

Сотрудники и посетители кафе KFC обращались в полицию. В пресс-службе МВД по Кемеровской области на запрос издания не ответили.

Ранее в Челябинской области полиция задержала четвероклассников, которые сняли на видео инсценировку драки со стрельбой.

В руках у российских четвероклассников был пистолет из магазина игрушек. По словам прокурора города Роберта Шамсутдинова, полиция взяла ситуацию на контроль и начала проверку.

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