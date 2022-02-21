Студент умер на уроке физкультуры в Москве

В Москве в МГТУ имени Баумана на уроке физкультуры умер 18-летний студент-первокурсник. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Трагедия произошла еще 18 февраля в спортивном комплексе университета. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело умершего на матах. Следов насильственной смерти не обнаружено.
По предварительной информации, студент мог скончаться на фоне острой сердечной недостаточности. Противопоказаний к занятиям спортом у юноши не было. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что школьника ранили из пневматической винтовки во время урока. Инцидент произошел в волгоградской школе №129. Во время урока по военно-прикладному искусству, один из учеников старших классов перезаряжал учебную винтовку и случайно выстрелил. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика. Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.