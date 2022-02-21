Депутата Мосгордумы от КПРФ задержали в Москве

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своем Telegram-канале, что была задержана сотрудниками полиции в Москве.

Фото: страница Елены Янчук во «ВКонтакте» страница Елены Янчук во «ВКонтакте»

По словам депутата, полицейские просто подошли к ней на улице. Позже они сказали ей, что причиной задержания стала организация митинга, однако никаких документов не показали.

Янчук уточнила, что в данный момент находится в ОВД Измайлово.