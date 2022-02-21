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25 минут назад

Депутата Мосгордумы от КПРФ задержали в Москве

Lenta.ru

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила в своем Telegram-канале, что была задержана сотрудниками полиции в Москве.

Депутата Мосгордумы от КПРФ задержали в Москве
Фото:  страница Елены Янчук во «ВКонтакте» страница Елены Янчук во «ВКонтакте»

По словам депутата, полицейские просто подошли к ней на улице. Позже они сказали ей, что причиной задержания стала организация митинга, однако никаких документов не показали.

Янчук уточнила, что в данный момент находится в ОВД Измайлово.

Ранее полиция задержала в Москве участницу Pussy Riot Марию Алехину. 8 февраля Тверской районный суд арестовал ее на 15 суток. Причиной ареста стала публикация, сделанная Алехиной в социальной сети Instagram в 2015 году. В этой публикации суд усмотрел публичную демонстрацию нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

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