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1 час назад

Появилось видео конфликта со стрельбой в центре Москвы

Александр Кузьмин

В центре Москвы в ходе конфликта водитель иномарки открыл стрельбу. По данным издания «Известия», опубликовавшего видео происшествия в своем официальном Telegram-канале, все произошло в три часа ночи в Столярном переулке.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, в ночь на 20 февраля неизвестные произвели два выстрела в воздух из травматического пистолета.

По предварительной информации, по факту случившегося задержан 34-летний безработный уроженец Брянской области. Все обстоятельства выясняются.

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