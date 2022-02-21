В центре Москвы в ходе конфликта водитель иномарки открыл стрельбу. По данным издания «Известия», опубликовавшего видео происшествия в своем официальном Telegram-канале, все произошло в три часа ночи в Столярном переулке.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, в ночь на 20 февраля неизвестные произвели два выстрела в воздух из травматического пистолета.