Съевший рыбака и школьницу морской крокодил умер из-за стресса

Самый крупный из известных морских крокодилов Лолонг длиной порядка шести с половиной метров умер в 2013 году из-за стресса, вызванного нахождением в неволе и открывшейся охотой после того, как он съел рыбака и школьницу. О новых подробностях его гибели сообщает The Mirror.

Фото: AP AP

Крокодила, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса из-за его размера, поймали в 2012-м. Считалось, что перед этим большая рептилия съела рыбака, который таинственным образом исчез из города Бунаван на Филиппинах, а за два года до этого Лолонга подозревали в том, что он стал причиной гибели 12-летней девочки.

На рептилию охотились три недели, пока в конце концов не изловили. Она стала главной достопримечательностью туристического парка. Крокодил умер в 2013 году — от инфекций и стресса, как заявили ветеринары. Местный мэр тогда выразил надежду на то, что тело Лолонга удастся сохранить — его действительно сохранили в Национальном музее естественной истории в Маниле.

Многих пользователей сети возмутило, что настолько сильное и крупное животное так быстро погубили крайне неудовлетворительные условия содержания.

«Ходил посмотреть на него, когда был там (в Национальном музее естественной истории — прим. «Ленты.ру») несколько лет назад. Он очень, очень большой. Вроде как видеть воссозданного динозавра. За исключением того, что ты знаешь... эти существа все еще живут», — поделился один из видевших тело Лолонга.