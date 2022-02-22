Россиянин задушил таксиста и попытался сжечь его машину

По данным следствия, преступление было совершено ночью 19 февраля. Местный житель отправился на такси до пункта назначения в Безенчукском районе, где по прибытии на место набросился на водителя и задушил его. После этого он сел за руль его машины марки Renault и уехал на ней в село Водино в Красноярском районе. Там он попытался сжечь автомобиль вместе с телом, однако это ему не удалось.