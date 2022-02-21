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50 минут назад

Спасение детей при сходе лавины снега с крыши попало на видео

Александр Кузьмин

В Татарстане женщина спасала детей при сходе с крыши снежной лавины. Инцидент произошел в селе Песчаные Ковали под Казанью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры происшествия.

Местная жительница с двумя малолетними детьми была на прогулке возле дома. На записи видно, как она с ребенком на руках, заметив падение с кровли огромной снежной массы, хватает второго малыша и отбегает в сторону. Благодаря внимательности и хорошей реакции женщины трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Москве женщину убило упавшей с крыши глыбой льда.

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