Спасение детей при сходе лавины снега с крыши попало на видео

В Татарстане женщина спасала детей при сходе с крыши снежной лавины. Инцидент произошел в селе Песчаные Ковали под Казанью . Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры происшествия.

Местная жительница с двумя малолетними детьми была на прогулке возле дома. На записи видно, как она с ребенком на руках, заметив падение с кровли огромной снежной массы, хватает второго малыша и отбегает в сторону. Благодаря внимательности и хорошей реакции женщины трагедии удалось избежать.