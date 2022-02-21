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1 час назад

Столкновение джипа и грузовика военной колонны попало на видео

Александр Кузьмин

Грузовик военной колонны и легковой автомобиль столкнулись в Белгородской области. Авария произошла на перекрестке в городе Шебекино, сообщает Telegram-канал BAZA, в чьем распоряжении оказалось видео ДТП.

Автоколонна из военных машин следовала в сопровождении полицейских. На светофоре часть грузовиков успели проехать на зеленый сигнал, а оставшиеся пересекали проезжую часть на красный, уточняет канал. В этот момент с левой стороны двигалась иномарка Toyota, в результате чего случилось столкновение двух транспортных средств.

В салоне джипа находился ребенок. Никто из участников аварии не пострадал.

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