Столкновение джипа и грузовика военной колонны попало на видео

Грузовик военной колонны и легковой автомобиль столкнулись в Белгородской области . Авария произошла на перекрестке в городе Шебекино , сообщает Telegram-канал BAZA, в чьем распоряжении оказалось видео ДТП.

Автоколонна из военных машин следовала в сопровождении полицейских. На светофоре часть грузовиков успели проехать на зеленый сигнал, а оставшиеся пересекали проезжую часть на красный, уточняет канал. В этот момент с левой стороны двигалась иномарка Toyota, в результате чего случилось столкновение двух транспортных средств.