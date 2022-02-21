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1 час назад

Российскую воспитательницу обвинили в избиении первоклассника в лицее

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге воспитателя группы продленного дня в лицее заподозрили в избиении первоклассника. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Российскую воспитательницу обвинили в избиении первоклассника
Фото:  Яндекс.Карты Яндекс.Карты

По словам собеседника телеканала, семилетний мальчик заявил, что его ударила воспитательница в группе продленного дня, так как он якобы вел себя вызывающе.

Российского школьника госпитализировали с травмами головы. После случившегося врачи отправили телефонограмму в правоохранительные органы. Первоклассник живет в полной семье, у него есть четырехлетний младший брат.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мать ребенка написала заявление в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о побоях, воспитатель лицея находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Архангельске учительница рисования подралась с учеником, когда пыталась разнять двух конфликтующих школьников. Инцидент произошел еще осенью, однако видео попало в сеть только в феврале.

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