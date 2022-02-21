Российскую воспитательницу обвинили в избиении первоклассника

В Санкт-Петербурге воспитателя группы продленного дня в лицее заподозрили в избиении первоклассника. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

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По словам собеседника телеканала, семилетний мальчик заявил, что его ударила воспитательница в группе продленного дня, так как он якобы вел себя вызывающе.

Российского школьника госпитализировали с травмами головы. После случившегося врачи отправили телефонограмму в правоохранительные органы. Первоклассник живет в полной семье, у него есть четырехлетний младший брат.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мать ребенка написала заявление в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о побоях, воспитатель лицея находится под подпиской о невыезде.