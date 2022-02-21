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21 минуту назад

ФСБ поймала адвоката с тремя миллионами рублей в пакете

Lenta.ruиещё 2

В Саратове сотрудники ФСБ провели задержание адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

ФСБ поймала адвоката с тремя миллионами рублей в пакете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство предоставило оперативное видео.

На кадрах силовики подходят к мужчине с пакетом. Он признает, что получил деньги. Из пакета сотрудник правоохранительных органов вынимает четыре пачки наличности.

По данным следствия, адвокату передал деньги участник судебного спора по гражданскому делу, который действовал под контролем ФСБ. За вознаграждение подозреваемый обещал посодействовать в принятии судьей положительного решения по спору. При этом адвокат не имел реальной возможности повлиять на исход дела, поэтому его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество. Возбуждено дело в отношении пойманного на афере адвоката.

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