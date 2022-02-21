Москвич подал в суд на «Макдоналдс»

Житель российской столицы подал в суд на «Макдоналдс» после того, как поскользнулся в ресторане и сломал плечо, он потребовал от компании 600 тыс. рублей, сообщила пресс-секретарь Перовского райсуда.

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«В суд поступило исковое заявление Овчинникова А. В. к ООО «Макдоналдс». В своем иске он просит взыскать утраченный заработок в размере 329 тыс. 36 рублей, расходы на лечение и приобретение лекарств в размере 20 тыс. 505 рублей, транспортные расходы в размере 2168 рублей, стоимость юридических услуг на 27 тыс. 500 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом. Общая сумма исковых требований превышает 601 тыс. рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Рассмотрение иска назначили на 16 марта.

Овчинников, как излагается в заявлении, поскользнулся на мокром полу «Макдоналдса» в Перовском районе Москвы. Там не было указателя о том, что пол мокрый. После падения мужчине диагностировали перелом плеча правой руки.

В 2021 году в Москве на «Макдоналдс» подали в суд на 2 млн рублей. Мужчина потребовал такой компенсации после получения травм в одном из заведений сети.