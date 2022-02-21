Подозреваемый в нападении на композитора Колкера задержан

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера. Им стал 46-летний Иван Худяков. По данному инциденту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство», т.к. нападавший целился в жизненно важные органы. Об этом сообщает РИА Новости.