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29 минут назад

Подозреваемый в нападении на композитора Колкера задержан

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера. Им стал 46-летний Иван Худяков. По данному инциденту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство», т.к. нападавший целился в жизненно важные органы. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемый в нападении на композитора Колкера задержан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Санкт-Петербурге полицейские по "горячим следам" задержали напавшего на пожилого мужчину. В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на Александра Колкера произошло 20 февраля в лифте дома №61 по набережной Черной речки. Мужчине нанесли ножевое ранение. От госпитализации он отказался.

Александр Колкер - заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор, автора песен «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки» и других.

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